Отпускную цену на формовой хлеб снизил Павлодарский хлебобулочный комбинат

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Если 2 недели назад ТОО «Фирма «Павлодарский хлебобулочный завод» повысило стоимость булки сорта «Тау-нан» до 105 тенге, то теперь она снижена до 95 тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«О снижении отпускной цены на формовой хлеб сообщается в официальном письме в акимат Павлодара за подписью директора комбината Виталия Сартакова. Как говорится в письме, начиная с 22 октября, суточная потребность предприятия в муке первого сорта – 10 тонн – закрывается полностью», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области.

Причём стоимость муки, которую комбинат покупает у ТОО «Агро-Даму», не возросла и составляет 95 тенге за килограмм, добавили в акимате.

«В связи с изложенным, а также, рассчитывая на сохранение в ТОО «Агро-Даму» текущей отпускной цены и суточных объёмов продаж муки для нашего предприятия, ТОО «Фирма «ПХБК» с 26 октября снижает цену на формовой хлеб «Тау-нан» до 95 тенге за булку», - процитировали в пресс-службе акима письмо главы комбината.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре с 85 до 105 тенге подорожал социальный хлеб. При этом отпускную цену на хлеб первыми повысили в ТОО «ПХБК».

21 октября Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимам принять неотложные меры в связи с ростом цен на «социальный» хлеб.