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Отпуск бесплатных лекарств проверяет прокуратура СКО

10 Октября 2019 20:44
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Отпуск бесплатных лекарств проверяет прокуратура СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуратура проводит проверку в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы надзорного органа, объектом проверки являются учреждения здравоохранения, аптечная сеть, обеспечивающая отпуск населению бесплатных лекарств. Проверка продлится до 31 октября.

Прокуроры просят всех жителей региона, обладающих информацией по теме проверки, сообщать в надзорный орган по номеру (7152)464181.

Недавно североказахстанские прокуроры проверяли, как соблюдаются права детей с ограниченными возможностями, и выявили ряд нарушений.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Генпрокуратура, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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