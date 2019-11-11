+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Отправляющих своих детей за рубеж казахстанцев предупредили в МИД РК

11 Ноября 2019 18:54
Поделиться:
Отправляющих своих детей за рубеж казахстанцев предупредили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК обратились к родителям, которые отправляют своих детей за границу на учебу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Посол Казахстана встретился со спикером палаты советников Парламента Японии
Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Монголии Перспективы инвестирования в Казахстан обсудили в Брюсселе Роман Скляр принял участие в заседании Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии

«Хотим предупредить родителей, которые отправляют своих детей на учебу в вузы за границу либо на краткосрочные курсы, чтобы проверяли тщательно и читали внимательно договоры, которые предлагают им компании. Некоторые компании не выполняют своих условий. Либо по приезде за границу они меняют эти условия. Будьте очень внимательны, все-таки отправляете своих детей», - обратился официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга.

Вместе с тем он отметил, что жалоб со стороны обучающихся пока не поступало.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Образование,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив