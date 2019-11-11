Отправляющих своих детей за рубеж казахстанцев предупредили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК обратились к родителям, которые отправляют своих детей за границу на учебу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотим предупредить родителей, которые отправляют своих детей на учебу в вузы за границу либо на краткосрочные курсы, чтобы проверяли тщательно и читали внимательно договоры, которые предлагают им компании. Некоторые компании не выполняют своих условий. Либо по приезде за границу они меняют эти условия. Будьте очень внимательны, все-таки отправляете своих детей», - обратился официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга.

Вместе с тем он отметил, что жалоб со стороны обучающихся пока не поступало.