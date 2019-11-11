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Отправляющих своих детей за рубеж казахстанцев предупредили в МИД РК
11 Ноября 2019 18:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК обратились к родителям, которые отправляют своих детей за границу на учебу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Хотим предупредить родителей, которые отправляют своих детей на учебу в вузы за границу либо на краткосрочные курсы, чтобы проверяли тщательно и читали внимательно договоры, которые предлагают им компании. Некоторые компании не выполняют своих условий. Либо по приезде за границу они меняют эти условия. Будьте очень внимательны, все-таки отправляете своих детей», - обратился официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга.
Вместе с тем он отметил, что жалоб со стороны обучающихся пока не поступало.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Образование,
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