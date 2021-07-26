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Отправка грузов в КНР задерживается в связи с эпидемиологической ситуацией – КТЖ

26 Июля 2021 14:38
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Отправка грузов в КНР задерживается в связи с эпидемиологической ситуацией – КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отправка грузов в КНР задерживается в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций первый заместитель председателя правления АО «НК «КТЖ» Канат Альмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом, ситуация с Китаем достаточно сложная, после распространения пандемии. С 15 ноября прошлого года они остановили прием продовольственных грузов в крытых вагонах. Объяснили тем, что внутри таких вагонов могут быть остатки вируса. Буквально, с февраля они начали потихоньку принимать, где-то с середины февраля. На сегодняшний день грузы, которые были погружены до ноября и в ноябре, практически, мы передали на китайскую сторону. Сейчас крытых вагонов с продовольственными грузами, стоящих, нет. Но китайские железнодорожники, правительство СУАР запретили направлять к ним продовольственные грузы в мешках, в крытых вагонах», – сказал К.Альмагамбетов.

По его словам, теперь казахстанские грузоотправители грузят продовольственные товары в биг-бэги, которые китайская сторона принимает, хотя и в небольших объемах. По другим грузам запретов нет.

В то же время, как отметил К. Альмагамбетов, есть проблемы с общим экспортом и транзитом в Китай, связанные, в первую очередь, с жестким контролем эпидемиологической ситуации с китайской стороны. Все работники на межгосударственных станциях каждые три дня проходят ПЦР-тесты, все они вакцинированы против коронавируса. Без работников санитарно-эпидемиологического контроля вагоны не вскрываются, контейнеры не перегружаются. Все это влияет на общие объемы передачи вагонов и поездов на китайскую сторону. По направлению на станцию «Достык» брошены 72 поезда, на станцию Алаколь – 25 поездов. Это, в основном, зерно, погруженное в вагоны-зерновозы в мае-июне, а также рудные грузы, кокс.

Бин-бэг – мягкий контейнер, мешок большого размера и грузоподъемности, имеющий стропы-петли для перемещения груза механизмами.

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#КТЖ   #Бизнес   #Китай   #Коронавирус в мире   #Логистика  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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