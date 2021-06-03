Отпор дала грабителю пенсионерка в Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В Сарани пожилая женщина дала отпор грабителю. Злоумышленник пытался отобрать у пенсионерки сумку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 мая в отдел полиции города Сарань Карагандинской области поступило сообщение, что в медицинское учреждение с различными травмами госпитализирована 80-летняя женщина. Полицейские установили, что телесные повреждения пенсионерка получила, оказав сопротивление грабителю.

Как рассказала женщина, рано утром она направилась на службу в церковь и когда следовала между двумя домами, на нее напал неизвестный. Применив силу, он попытался отобрать у бабушки сумку, но женщина оказалась не пугливой: она несколько раз ударила злоумышленника, при этом упала и получила травмы. Грабитель, не ожидавший такого жесткого отпора, поспешил скрыться.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». 1 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 25-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.