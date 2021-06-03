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    22:10, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Отпор дала грабителю пенсионерка в Сарани

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    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В Сарани пожилая женщина дала отпор грабителю. Злоумышленник пытался отобрать у пенсионерки сумку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    30 мая в отдел полиции города Сарань Карагандинской области поступило сообщение, что в медицинское учреждение с различными травмами госпитализирована 80-летняя женщина. Полицейские установили, что телесные повреждения пенсионерка получила, оказав сопротивление грабителю.

    Как рассказала женщина, рано утром она направилась на службу в церковь и когда следовала между двумя домами, на нее напал неизвестный. Применив силу, он попытался отобрать у бабушки сумку, но женщина оказалась не пугливой: она несколько раз ударила злоумышленника, при этом упала и получила травмы. Грабитель, не ожидавший такого жесткого отпора, поспешил скрыться.

    «По факту возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». 1 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 25-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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