Отплывших далеко от берега парней спасли на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - При патрулировании городского пляжа на Капшагайском водохранилище в 30-40 метрах от берега были спасены парни, 2002 года рождения, приехавшие на отдых из города Алматы, которые при купании далеко отплыли от берега и не смогли самостоятельно добраться на сушу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Силами оперативно-спасательного отряда города Конаева молодые люди были доставлены на берег. В спасательной операции была задействована группа 4 спасателей на двух единицах плавсредств. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются.

ДЧС Алматинской области напоминает правила безопасности на воде:

не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей.

купаться в специально отведенных для этого местах.

не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам.

не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина.

нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования «гусиной кожи».

нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде.

категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии.

ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.

если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы, но лучше всего – иметь при себе «английскую» булавку. Даже один её укол бывает спасает жизнь.