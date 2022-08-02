Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Отпечатки пальцев снимают у всех бродяг в Петропавловске
2 Августа 2022 18:58

Отпечатки пальцев снимают у всех бродяг в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году поставили на учет 123 лица без определенного места жительства. Половина из них – в возрасте от 30 до 44 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского департамента полиции, сотрудники приемника- распределителя ежедневно проводят рейды по выявлению лиц без определенного места жительства.

Проверяют подвалы жилых домов, колодцы теплотрасс, канализации, свалки, рынки и вокзалы города. С начала года полицейские доставляли бродяг 865 раз.

В приемнике-распределителе их фотографируют, дактилоскопируют, проверяют по спискам без вести пропавших и разыскиваемых преступников. Тех, у кого нет документов, оставляют до установления личности. У бродяг есть возможность воспользоваться услугами Центра социальной адаптации. Однако чаще всего они не проявляют желания изменить свою жизнь.

С начала года на списочный учет по категории «лицо, склонное к бродяжничеству» поставили 235 человек.

Полицейские напомнили, что по всем вопросам, касающимся нарушений общественного порядка со стороны лиц без определенного места жительства, необходимо обращаться на номер 102.


Новости по теме
Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска
Сказочная усадьба – жительница Петропавловска поменяла городскую жизнь на дачную
Нарушители на водных мотоциклах привлечены к ответственности в ВКО
Читайте также
Казахстанцы смогут узнать историю изменений адреса недвижимости через новый сервис
Репетиция воздушного прохода авиации состоится в Актау
Курсы повышения квалификации учителей-предметников стартовали в РК
Почти 64 кг муки потребляет ежегодно один казахстанец
В онлайн-режиме намерены отслеживать строительство домов в Казахстане
Абитуриентам из социально уязвимых категорий населения оплатят учебу в Нур-Султане
Жителя Туркестанской области задержали за срыв краснокнижного растения
Команда создателей сериала «5:32» выдвинула ответные обвинения автору книги
Популярное
1 Замакима Павлодарской области попала под сокращение
2 Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана
3 Нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района
4 Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска
5 Заключенный ранил трех сотрудников жамбылской колонии

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив