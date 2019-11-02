Отпечатки пальцев снимают у бездомных в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с наступлением холодов начало работать отделение ночного пребывания для лиц без определенного места жительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, отделение рассчитано на 50 мест. Нуждающиеся в ночлеге могут остановиться там с 18 часов вечера до 10 часов утра.

«В обычные дни не все бродяги стремятся в ночлежку, зато в период сильных морозов все места заняты. Это позволяет недопустить случаев гибели и обморожения среди бездомных людей», - добавили в пресс-службе.

Полицейские стараются выявить как можно больше бездомных. Проверяют колодцы теплотрасса, свалки, рынки, район вокзала.





В полиции бродяг ставят на фото- и видеоучеты, фиксируют отпечатки пальцев, сверяют со списками разыскиваемых уголовных преступников и без вести пропавших. В этом году на списочный учет в приемник поставили 215 лиц, из них 61 женщина. Средний возраст бродяг - от 40 до 50 лет.

«Летом многие из них предпочитают жить в заброшенных дачных домиках, зимой - в районе вокзала, рядом с рынками и на теплотрассах. Бывают случаи, когда бродяги ночуют в подъездах многоквартирных домов. В таких случаях нужно немедленно сообщать в полицию», - отметили в пресс-службе.





С начала года в приемник-распределитель управления полиции Петропавловска доставили более 2,3 тысяч бродяг.