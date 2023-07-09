Отпечатки пальцев казахстанцев будут в новых документах с 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С первого января следующего года при выдаче удостоверения личности, паспорта, вида на жительство иностранца в Казахстане у его владельца будут брать отпечатки пальцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщается в документе о внесении изменений и дополнения в приказ министра внутренних дел РК «Об утверждении образцов паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, проездного документа», размещенном на портале открытых НПА.

«В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном виде хранятся графическая и текстовая информация о владельце удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, в том числе его гражданстве и юридическом адресе, его пол, фотоизображение и подпись, а также отпечатки пальцев рук владельца документа», - отмечено в проекте приказа.

В образце вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, утвержденном указанным приказом, также будут содержаться такие данные.

«В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном виде хранятся графическая и текстовая информация о владельце вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, в том числе о его юридическом адресе, его пол, фотоизображение и подпись, отпечатки пальцев рук владельца документа», - поясняется в документе.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 20 июля текущего года.