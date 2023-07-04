Отпечатки пальцев будут отображаться в казахстанском паспорте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В казахстанском паспорте будут отображаться отпечатки пальцев рук владельца документа. В частности, приказом министра внутренних дел утверждены правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта и удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 января 2024 года в паспорте будут отображаться отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего шестнадцатилетнего возраста и более, а также в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «О дактилоскопической и геномной регистрации».

Паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдаются уполномоченным государственным органом по месту постоянной регистрации документируемого лица, а также фактического пребывания, в случаях утраты паспорта и (или) удостоверения личности, их замены в связи с истечением срока действия, переменой фамилии по заключению (расторжению) брака, непригодностью к дальнейшему использованию, видоизменением документов согласно новой технологии их изготовления, получения паспорта гражданина Республики Казахстан впервые на основании удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, получения паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан впервые несовершеннолетними детьми на основании свидетельства о рождении.

Подтверждение постоянной регистрации документируемых лиц (достигших четырнадцати лет), независимо от причины оформления документов, удостоверяющих личность, уполномоченный орган получает посредством информационных систем. Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом по месту постоянной регистрации документируемого лица.

Паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность (за исключением паспортов гражданина Республики Казахстан, оформленных в загранучреждениях Республики Казахстан), и вручаются лично владельцу или его законному представителю. Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее семнадцати рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.

Проездной документ выдается уполномоченным государственным органом по месту учета документируемого лица в срок не позднее семнадцати рабочих дней со дня подачи заявки на получение документа и вручается лично владельцу или его законному представителю. Документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые в уполномоченный орган посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе.

По желанию физического лица документы, удостоверяющие личность, выдаются в ускоренном порядке со дня оформления:

1) паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан в городах Астана, Алматы, Актобе, Шымкент - до одного рабочего дня, в областных центрах – до трех рабочих дней;

2) паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без гражданства в городах Астана, Алматы, Актобе, Шымкент - до трех рабочих дней, в областных центрах – до пяти рабочих дней, в районах и городах областей – до семи рабочих дней.

Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.

С 1 января 2024 года также при оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством информационной системы «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» или на бланке формуляра сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2018 года 36 «Об утверждении Правил проведения дактилоскопической и геномной регистрации».

При оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством РП ДРН информация об оплате за ускоренное изготовление документов, удостоверяющих личность, из банковских учреждений в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения уполномоченного государственного органа поступает в автоматизированном режиме. При оформлении на бланке формуляра документ об оплате за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, представляется физическим лицом в уполномоченный государственный орган.

Для изготовления документа, удостоверяющего личность, сотрудником уполномоченного органа заполняется формуляр. Форма и порядок оформления, заполнения, учета, хранения, передачи, расходования, уничтожения формуляра определяются Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Главе государства Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект «Дактилоскопическая регистрация», передает МИА «Казинформ».