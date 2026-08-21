От парламентской реформы к инвестиционному доверию: зачем Казахстану новый Курултай

Предстоящие выборы в Курултай имеют измерение, которое выходит далеко за пределы внутренней политики. Для бизнеса и иностранных инвесторов изменение парламентской модели важно прежде всего тем, насколько оно способно повлиять на скорость принятия решений, устойчивость законодательства и предсказуемость правил работы в Казахстане, передает Kazinform.

В обращении к народу 21 августа Президент Касым-Жомарт Токаев назвал первые выборы в новый однопалатный Курултай точкой отсчета следующего этапа реформ. Немецкий эксперт по Центральной Азии Кристиан Гроссе рассматривает происходящее именно как последовательное обновление государственного управления. В своей аналитической статье он прямо связывает парламентскую реформу с инициативой Токаева и отмечает, что переход от двух палат к одному законодательному органу способен сократить сложные процедуры согласования и ускорить принятие решений.

Гроссе совмещает экспертную и деловую оптику: он является президентом и основателем Open International Dialogue, возглавляет бизнес-ассоциацию и издает в Германии деловой журнал NEWSMARK. Поэтому изменения в Казахстане он оценивает не только через устройство политических институтов, но и через их влияние на международное доверие, инвестиции и конкурентоспособность страны.

— Вы называете переход к Курултаю стратегическим обновлением государственного управления. В чем, на Ваш взгляд, заключается главное содержание этой реформы и какую роль в ней играет курс Президента Токаева?

— Переход к однопалатному Курултаю я рассматриваю прежде всего как стратегическое обновление системы государственного управления Казахстана. Эта реформа в значительной степени связана с инициативой Президента Касым-Жомарта Токаева и показывает стремление сделать законодательную систему более современной и гибкой.

Речь идет не просто о смене названия парламента или уменьшении количества палат. Практическое значение заключается в упрощении самого механизма принятия решений. При двухпалатной системе закон должен проходить дополнительные этапы согласования. Новая конструкция потенциально позволяет сделать этот процесс быстрее и сократить путь от обсуждения инициативы до принятия закона.

Для государства это означает возможность оперативнее реагировать на новые экономические и общественные вызовы. Для бизнеса особенно важно, что такая логика может распространяться на законы, регулирующие инвестиции, предпринимательство и экономическую деятельность.

Показательно и то, что дата выборов была объявлена Президентом заранее. Это предоставило политическим партиям время для полноценной организационной и содержательной подготовки. Такой подход также является элементом предсказуемости.

Поэтому я рассматриваю реформу, инициированную Президентом Токаевым, не как изолированное политическое решение, а как попытку повысить функциональность государственного аппарата и адаптировать его к требованиям современного развития.

— Почему устройство парламента вообще должно интересовать иностранного инвестора? Каким образом политическая реформа может трансформироваться в экономический эффект?

— Для международного бизнеса качество государственных институтов имеет непосредственное экономическое значение. Инвестору важно не только наличие ресурсов или большого рынка. Ему необходимо понимать, насколько быстро государство принимает решения, насколько понятны законы и насколько устойчивыми будут правила через несколько лет.

Именно поэтому реформа Курултая посылает важный сигнал деловому сообществу. Если новая модель действительно позволит сократить бюрократические барьеры и сделать законодательные процессы более эффективными, Казахстан сможет быстрее адаптироваться к динамике глобального рынка.

Сегодня конкуренция между государствами идет в том числе за скорость. Капитал приходит туда, где решения принимаются своевременно, регулирование понятно, а административная система не создает избыточных препятствий.

При этом одной скорости недостаточно. Она должна сочетаться с максимальной прозрачностью и правовой определенностью. Только тогда институциональная гибкость превращается в настоящее конкурентное преимущество.

На мой взгляд, именно это направление казахстанской политики особенно интересно с экономической точки зрения. Более компактная законодательная система потенциально способна создать более надежную регуляторную среду, а это уже непосредственно влияет на решения компаний о долгосрочных инвестициях.

Если реформа позволит соединить скорость государственных решений с устойчивостью правил, привлекательность Казахстана как места для ведения бизнеса может значительно возрасти.

— Вы связываете Курултай не только с эффективностью законодательства, но и с доверием. Почему общественная легитимность и прозрачность политической системы имеют значение для экономики?

— Для бизнеса политическая стабильность не означает отсутствие конкуренции или общественной дискуссии. Наоборот, наиболее устойчивой является система, в которой решения обладают понятной общественной легитимностью, а взаимодействие между государством и гражданами происходит по прозрачным правилам.

Курултай может способствовать укреплению такой модели. Представительный законодательный орган, опирающийся на волю избирателей, способен обеспечивать более устойчивую основу для принятия долгосрочных решений.

Поэтому я рассматриваю участие граждан в выборах не только как политический вопрос. Для экономики это тоже важный индикатор. Высокая общественная вовлеченность укрепляет легитимность государственных институтов, а институциональное доверие снижает риск резких и непредсказуемых политических изменений.

Большое значение имеет и качество самого политического процесса. Прозрачность, доступ к информации, понятные правила конкуренции и правовая определенность создают доверие одновременно у граждан и у внешних партнеров.

В конечном счете именно здесь политическая реформа соприкасается с экономикой. Если новый Курултай сможет укрепить представительность власти, сделать законодательство более эффективным и обеспечить устойчивые правила, он способен стать дополнительным фактором долгосрочных инвестиций и экономической стабильности.

В этом я вижу более широкий смысл нынешних преобразований в Казахстане. Речь идет не только об обновлении парламента. Государство пытается создать более современную систему управления, которая сможет одновременно поддерживать общественное доверие и отвечать требованиям международной экономики.