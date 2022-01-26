Отозвать проект приказа об утверждении порядка создания мониторинговых групп требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фракция «Ак жол» требует отозвать проект приказа Минздрава РК «Об утверждении порядка создания мониторинговых групп и проведения мониторинга», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 января текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесом отметил непрактичность карантинных мер и поручил их пересмотреть. «Зачем нам душить малый и средний бизнес?» - обратился он к Правительству. Фракция «Ак жол» с начала пандемии направила два десятка обращений об абсурдности ряда ограничений и беспределе мониторинговых групп. В виду того, что на все запросы госорганы отвечали отписками о «неприкасаемом» статусе мониторинговых групп, фракция инициировала поправки в Кодекс «О здоровье народа», где урегулировала их полномочия. Мы зафиксировали, что проведение мониторинга не является проверкой и не относится к госконтролю», - сказал мажилисмен Гани Хамзин, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что мониторинговые группы, в отсутствие представителя СЭС, не имеют права возбуждать дела, а их действия сводятся лишь к сбору информации. При этом мониторинговая группа не имеет права вмешиваться в работу бизнеса и не может препятствовать предпринимательской деятельности.

«Однако мы видим, что государственные органы искажают указанную норму и трактуют её исключительно в собственную пользу. Так, недавно опубликован проект приказа Минздрава РК «Об утверждении порядка создания мониторинговых групп и проведения мониторинга». Данный проект полностью противоречит тем подходам, которые были внесены нами в статью 104 новым пунктом 6-1 Кодекса о здоровье, и игнорирует заложенные в этой норме права предпринимателей», - подчеркнул Гани Хамзин.

По словам депутата, кодексом предусмотрено, что информация о созданных мониторинговых группах должна включать в себя состав, полномочия, а также алгоритм их действий.

В тоже время, пунктом 5 Проекта указывается, что в состав групп входят представители акиматов, полиции, общественности и волонтеры, также другие заинтересованные лица.

Возникает вопрос, а где полномочия и порядок действий членов группы, например волонтёров или так называемых «других заинтересованных лиц»? Если же их полномочия не определены – то их включение в состав группы противоречит кодексу.