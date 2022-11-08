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    14:00, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Отозвать лицензии у двух микрофинансовых организаций могут в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрены алгоритмы риск-ориентированного надзора для проведения проверок микрофинансовых организаций. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На основе таких факторов как повышенные темпы роста проблемной задолженности и увеличение количества жалоб граждан в июле текущего года было определено 10 МФО для проведения внеплановых проверок. На долю указанных компаний приходится порядка 80% задолженности по онлайн-микрокредитам до 50 МРП», - говорится в ответе Нурлана Абдрахманова на запрос депутатов Мажилиса.

    Он также пояснил, что вопросы проверок охватывают соблюдение МФО требований по предельному значению и порядку расчета коэффициента долговой нагрузки, предельному значению ставки вознаграждения и размеру переплаты по микрокредиту, соблюдению порядка урегулирования просроченной задолженности по микрокредитам.

    «В настоящее время проверки проводятся в 6 МФО, из которых по двум имеются предварительные основания для отзыва лицензии. По результатам проверок 5 августа текущего года была отозвана лицензия ТОО «МФО «Квику» на осуществление микрофинансовой деятельности», - сообщил Нурлан Абдрахманов.


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