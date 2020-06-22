Отозван сертификат у Bek Air и приостановлены сертификаты Azee Air и Sigma Airlines

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отозван сертификат у Bek Air и приостановлены сертификаты Azee Air и Sigma Airlines, об этом говорится в Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Комитетом гражданской авиации МИИР РК и АО «Авиационная администрация Казахстана» в рамках обеспечения безопасности полетов была проведена следующая работа:

Авиационной администрацией, за неисполнение предписаний об устранении нарушений, отозван сертификат эксплуатанта авиакомпании АО «Bek Air»; требований законодательства РК и Международной организации гражданской авиации ИКАО, приостановлены действия сертификатов эксплуатанта авиакомпании ТОО «Azee Air» и ТОО «Sigma Airlines».

Ведется работа по оценке и прогнозированию эффективности законодательства путем выявления неэффективно реализуемых норм права и выработки предложений по их совершенствованию.

В указанных целях, определены дополнительные условия для регистрации воздушных судов предназначенных для перевозки грузов и их последующего контроля, которые включены в концепцию проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» (ожидаемый срок принятия Закона 4 квартал 2020 года).

Как ранее сообщалось АО «Авиационная администрация Казахстана» совместно с Главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности авиакомпании АО «Bek Air». По итогам которой выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов.

Напомним, 27 декабря 2019 года под Алматы потерпел крушение пассажирский самолет компании Bek Air. Есть жертвы. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.







