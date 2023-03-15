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Оторваны от внешнего мира: сельчане жалуются на размытые дороги в Улытауской области

15 Марта 2023, 19:33
Оторваны от внешнего мира: сельчане жалуются на размытые дороги в Улытауской области Кадры из видео

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Жители села Актас Улытауской области бьют тревогу из-за талых вод и размытых дорог. Местные жители вынуждены рисковать жизнью и передвигаться по проточной воде на тяжелой технике, чтобы выехать села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За продуктами жители села Актас вынуждены выезжать из аула на грузовых авто. И каждый раз рискуют жизнью. Так как неизвестно где есть ямы под проточными талыми водами. Однако это единственная связь с внешним миром, говорят сельчане. Если зимой дороги заметает снег, то весной их изолируют талые воды.

«Все продукты, которые я закупил осенью, закончились еще в середине зимы. Приходится ездить в город. В ауле нет магазина. Ни летом, ни зимой у нас продукты не продаются. Все привозим из города. Вынуждены ездить на тракторе или грузовике «Урал» в морозы и бураны. А весной вот так по степным дорогам, которых размывают талые воды. Что уж говорить про снег в степи, если даже внутри села его не чистят. Дети зимой по сугробам, а весной по лужам ходят в школу. А ведь школа находится в соседнем селе в километре от нас. Весной между нашими аулами овраг образуется, вода рекой течет. За детей боимся», - сказал житель села Актас Айтжан Жантаев.

Помимо всего, в селе Актас нет врача, единственный доктор живет в соседнем ауле...

Для решения проблемы в прошлом году были выделены средства из бюджета. Однако ремонтные работы остановились, так и не завершившись. Единственное решение проблемы – установка водостоков на шоссе в 20 километрах от села. Тогда талые воды не будут накапливаться в таком количестве. Также необходимо построить переправы на овраге между селами, считает заместитель акима Улытауского района Аян Есенгалиулы.

«В связи с отсутствием дороги между населенным пунктом Актас и селом Пионер на 2022-2023 годы предусмотрены средства из бюджета, в оврагах будут построены 9 переправ. Строительство будет завершено и введено в эксплуатацию в сентябре 2023 года», - сказал Аян Есенгалиулы.

Поселок Актас основан в 1957 году. Около 40 жителей работают в акимате, библиотеке и 9-классной школе. Сейчас местное руководство ищет инвестора, который возобновит производство на предприятии по разведке и добыче кварца. Задача ремонта дорог и подъема экономики небольшого села будет возложена на будущего инвестора.


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