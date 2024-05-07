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    11:41, 07 Май 2024 | GMT +6

    Отопление вновь включат в домах и соцобъектах Москвы из-за похолодания

    отопление
    Фото: Kazinform

    Подача отопления в жилые дома и социальные объекты российской столицы будет возобновлена в связи с похолоданием, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    - По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты, - написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он уточнил, что подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон.

     

    Теги:
    Погода Отопление Мировые новости Непогода Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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