Отопление вновь включат в домах и соцобъектах Москвы из-за похолодания

Подача отопления в жилые дома и социальные объекты российской столицы будет возобновлена в связи с похолоданием, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты, - написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон.