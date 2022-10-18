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Отопление включат во всех домах Атырау до 19 октября
18 Октября 2022, 02:11

Отопление включат во всех домах Атырау до 19 октября

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подключить до 19 октября все остающиеся 244 многоквартирных дома к отоплению пообещали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«80 % многоэтажных жилых домов областного центра уже подключены к отоплению. По информации городского отдела ЖКХ, на сегодняшний день в Атырау полностью подготовлены к зимнему отопительному сезону 1019 домов, все они прошли процесс опрессовки. По данным на 16 октября, к отоплению подключено 775 домов. До 19 октября оставшиеся 244 дома будут полностью охвачены теплоснабжением», - сообщили в городском отделе ЖКХ.

«В настоящее время руководителям КСК и ЖКХ даны поручения по подключению тепла к оставшимся 244 домам в кротчайшие сроки. К руководителям КСК, по чьей вине произошла задержка подключения отопления к более 200 домам, будут приняты соответствующие меры», - сообщили в пресс-службе акима города Атырау.

Ранее сообщалось, что в Атырау, где официально отопительный сезон в многоквартирных домах начался 15 октября, тепло пока не пришло более чем в 200 домов.


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