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    22:22, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Отопление в Семее запустят 10 октября

    отопление
    Фото: агентство Kazinform

    В акимате Семея сообщили, что отопительный сезон в областном центре стартует 10 октября, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В пресс-службе акимата отметили, что в первую очередь будут подключать к теплу социальные объекты.

    Под председательством акима города Нурбола Нурсагатова ежедневно в каждой котельной проводятся срочные совещания по проверке и готовности к отопительному сезону.

    В акимате отметили, что в этом году отремонтировано 45 километров теплосетей. При этом напомнили, что в прошлый отопительный сезон случались аварии на трубах отопления. Но благодаря ремонтным работам аварийность на теплосетях снизится на 15 процентов.

    При замене тепловых труб раскопанные участки будут полностью восстановлены.

    Теги:
    Семей Отопительный сезон ЖКХ
    Руслан Шакабаев
    Автор
    Руслан Шакабаев
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