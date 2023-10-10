Отопление в Семее запустят 10 октября

В акимате Семея сообщили, что отопительный сезон в областном центре стартует 10 октября, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе акимата отметили, что в первую очередь будут подключать к теплу социальные объекты.

Под председательством акима города Нурбола Нурсагатова ежедневно в каждой котельной проводятся срочные совещания по проверке и готовности к отопительному сезону.

В акимате отметили, что в этом году отремонтировано 45 километров теплосетей. При этом напомнили, что в прошлый отопительный сезон случались аварии на трубах отопления. Но благодаря ремонтным работам аварийность на теплосетях снизится на 15 процентов.

При замене тепловых труб раскопанные участки будут полностью восстановлены.