22:22, 09 Октябрь 2023 | GMT +6
Отопление в Семее запустят 10 октября
В акимате Семея сообщили, что отопительный сезон в областном центре стартует 10 октября, передает корреспондент агентства Kazinform.
В пресс-службе акимата отметили, что в первую очередь будут подключать к теплу социальные объекты.
Под председательством акима города Нурбола Нурсагатова ежедневно в каждой котельной проводятся срочные совещания по проверке и готовности к отопительному сезону.
В акимате отметили, что в этом году отремонтировано 45 километров теплосетей. При этом напомнили, что в прошлый отопительный сезон случались аварии на трубах отопления. Но благодаря ремонтным работам аварийность на теплосетях снизится на 15 процентов.
При замене тепловых труб раскопанные участки будут полностью восстановлены.