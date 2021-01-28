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    10:37, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Отопление в РК дешевеет второй год подряд, но в шести регионах отмечен рост тарифов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тарифы на центральное отопление уменьшаются второй год подряд. Так, по итогам декабря 2020 года показатель сократился на 2% за год. В целом за январь–декабрь 2020 года тарифы снизились к аналогичному периоду 2019 года на 1,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

    По сообщению городского департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, с 1 февраля в Алматы плата на теплоснабжение для населения уменьшится на 3%. Причина — рост объёма оказываемых услуг. Экономия для населения составит 552 млн тенге. Заметим: ранее сообщалось, что с 1 января ожидается плановый рост тарифа на теплоснабжение на 14%. Однако ДКРЕМ провёл работу по недопущению роста цен.

    В региональном разрезе тариф снизился в 5 регионах страны. Наибольшее удешевление отмечено в Туркестанской области: на 40,5%. Следом идут Алматы (на 2%), Костанайская область (на 1,7%), а также Актюбинская и Алматинская области (1,3%).

    Ещё в 6 регионах цены остались без изменений. В остальных регионах тарифы выросли в пределах от 0,2% (в Мангистауской области) до 10% (в Павлодарской области). В столице РК был отмечен годовой рост на 5%.

    В среднем по городам РК тариф на центральное отопление в декабре 2020 года составил 3372,5 тенге за 1 Гкал — на 3,2% меньше по сравнению с прошлым годом.

    Самое дорогое теплоснабжение среди крупных городов и мегаполисов страны — в Атырау (5496 тенге за 1 Гкал), Шымкенте (5103,7 тенге за 1 Гкал) и Алматы (5036,5 тенге за Гкал). Самый низкий тариф на центральное отопление — в Кокшетау (1805,4 тенге за 1 Гкал), Павлодаре (2391,9 тенге за Гкал) и Нур-Султане (2446,5 тенге за Гкал).


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