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    14:27, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Отопление в Костанае могут запустить уже к концу сентября

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Вопросы подготовки к отопительному сезону в Костанае обсуждены сегодня в ходе аппаратного совещания в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр Сабитов, в целом все котельные горда уже готовы к подаче тепла в дома и соцобъекты.

    «Не все дома получили паспорт готовности. Из 1184 многоэтажных домов в Костанае паспорт готовности пока получили 1027. Председателей ОСИ и ПТ в оставшихся домах просим поторопиться. До 28 сентября необходимо получить ВАК паспорта готовности», - сообщил он.

    Ожидается, что запуск отопления в Костанае произведут уже 29 числа. Для этого, по словам директора ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» Виктора Шмыглова, среднесуточная температура воздуха в течение трех суток должна быть не выше 10 градусов. В ближайшие дни, к слову, в области ожидается значительное понижение температуры.

    В случае, если похолодает, то и запуск отопления будет произведен раньше. Паспорта готовности есть почти у всех объектов образования и медицины. За исключением школы, где еще идет капитальный ремонт, а также детской областной больницы.


    Теги:
    Акимат Общество Костанай Костанайская область Другие государственные органы Отопительный сезон
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