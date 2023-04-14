Отопление в Алматы начнут отключать с 20 апреля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акиматом Алматы принято решение завершить отопительный сезон с 20 апреля в связи с установившейся в городе среднесуточной температурой наружного воздуха +8 градусов и выше в течение пяти календарных дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отключение потребителей от теплоснабжения осуществляется в следующей очередности:

1) административные здания, учебные заведения, театры, прочие здания;

2) жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы);

3) социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

ТОО «Алматинские тепловые сети» производит отключение на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, между тепловыми установками абонента и ТОО «АлТС», за границей эксплуатационной ответственности. Управляющая компания потребителя (ПКСК/ОСИ), а при ее отсутствии организация, выполняющая данные услуги, производит отключение теплоснабжения на тепловом пункте абонента.

«В соответствии с Правилами предоставления услуг по теплоснабжению потребителям тепловой энергии, дома которых не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет за минувший отопительный сезон путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу до начала следующего отопительного сезона», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

