Отопление точечно подключают в Петропавловске

В Петропавловске до официального начала отопительного сезона точечно подключают образовательные и медицинские учреждения по заявкам руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», тепло подали в 32 детских сада, 10 школ и четыре больницы. Подключили отопление в 76 частных домах.

«Подключиться к системе теплоснабжения раньше отопительного сезона могут объекты, которые заранее получили паспорта готовности. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Центр обслуживания потребителей либо обратиться через электронную канцелярию ТОО «Петропавловские тепловые сети» на сайте АО «Севказэнерго». При себе обязательно иметь акт (паспорт) готовности к работе объекта в осенне-зимний период», - добавили в пресс-службе.

Дату начала отопительного сезона ежегодно определяет городской акимат. После выхода соответствующего постановления энергетики начинают подключать объекты. Обычно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех-пяти суток не превышает +10 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Петропавловске воздух будет прогреваться днем до 18-20 градусов.

В прошлом году отопительный сезон начали 24 сентября.