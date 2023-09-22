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    07:45, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Отопление точечно подключают в Петропавловске

    батарея
    Фото: МИА "Казинформ"

    В Петропавловске до официального начала отопительного сезона точечно подключают образовательные и медицинские учреждения по заявкам руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», тепло подали в 32 детских сада, 10 школ и четыре больницы. Подключили отопление в 76 частных домах.

    «Подключиться к системе теплоснабжения раньше отопительного сезона могут объекты, которые заранее получили паспорта готовности. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Центр обслуживания потребителей либо обратиться через электронную канцелярию ТОО «Петропавловские тепловые сети» на сайте АО «Севказэнерго». При себе обязательно иметь акт (паспорт) готовности к работе объекта в осенне-зимний период», - добавили в пресс-службе.

    Дату начала отопительного сезона ежегодно определяет городской акимат. После выхода соответствующего постановления энергетики начинают подключать объекты. Обычно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех-пяти суток не превышает +10 градусов.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Петропавловске воздух будет прогреваться днем до 18-20 градусов.

    В прошлом году отопительный сезон начали 24 сентября. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Отопительный сезон
    Автор
    Олеся Жуковень
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