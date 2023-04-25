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Отопление отключили в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
25 Апреля 2023, 17:39
Отопление отключили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с тем, что в Костанае установилась теплая погода и среднесуточная температура воздуха не ниже 10 градусов, принято решение завершать отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 апреля 2023 года согласно постановлению акимата завершился отопительный сезон в городе Костанае», - сообщили в Костанайской теплоэнергетической компании.

Решение об окончании отопительного сезона, как разъяснили в КТЭК, принято на основании Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении», а также в связи с наступлением устойчивой положительной среднесуточной температуры наружного воздуха - не ниже + 10 градусов.


Костанайская область   ЖКХ   Отопительный сезон  
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