Отопление отключили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с тем, что в Костанае установилась теплая погода и среднесуточная температура воздуха не ниже 10 градусов, принято решение завершать отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 апреля 2023 года согласно постановлению акимата завершился отопительный сезон в городе Костанае», - сообщили в Костанайской теплоэнергетической компании.

Решение об окончании отопительного сезона, как разъяснили в КТЭК, принято на основании Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении», а также в связи с наступлением устойчивой положительной среднесуточной температуры наружного воздуха - не ниже + 10 градусов.