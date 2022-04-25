Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Отопление отключают в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
25 Апреля 2022, 14:33
Отопление отключают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае с 27 апреля будет отключено отопление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

«В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +10С, ГКП «КТЭК» планирует прекратить теплоснабжение объектов города с 8.00 часов 27 апреля»,- сообщили в горакимате.

Лечебные и школьные учреждения планируется отапливать до 4 мая. Отмечено, что отключение отопления в указанных учреждениях будет производиться только при поступлении соответствующих заявок в ГКП «КТЭК».

Стали также известны сроки ежегодной опрессовки. Уже 11 мая остановят работу котельной №3. Это значит, что районы КЖБИ и микрорайоны №5,6,7,8,9 на период оперативки останутся без горячей воды.

В центре Костаная опрессовка начнётся 16 мая. Дома, подписанные от котельной №2 (районы КСК), останутся без горячей воды с 19 мая.


Энергетика   Костанайская область   ЖКХ   Жилье   Регионы Казахстана   Общество   Отопительный сезон  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО