Отопление отключают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае с 27 апреля будет отключено отопление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

«В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +10С, ГКП «КТЭК» планирует прекратить теплоснабжение объектов города с 8.00 часов 27 апреля»,- сообщили в горакимате.

Лечебные и школьные учреждения планируется отапливать до 4 мая. Отмечено, что отключение отопления в указанных учреждениях будет производиться только при поступлении соответствующих заявок в ГКП «КТЭК».

Стали также известны сроки ежегодной опрессовки. Уже 11 мая остановят работу котельной №3. Это значит, что районы КЖБИ и микрорайоны №5,6,7,8,9 на период оперативки останутся без горячей воды.

В центре Костаная опрессовка начнётся 16 мая. Дома, подписанные от котельной №2 (районы КСК), останутся без горячей воды с 19 мая.