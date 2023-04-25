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    22:16, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Отопление отключат в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал аким города Руслан Анбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы горакимата, отключать тепло в домах и социальных объектах начнут с 25-го апреля. Полностью теплоснабжение прекратится через 10 дней.

    «В первую очередь центральное отопление отключат в многоквартирных домах. Следом приступят к детским садам, образовательным организациям и медицинским учреждениям. Завершают отопительный сезон в связи с благоприятной погодой в городе. В среднем температура воздуха в течение трех дней не должна быть ниже 10 градусов тепла», - прокомментировали в пресс-службе.

    В ближайшие трое суток в регионе прогнозируется повышение температуры воздуха до 20-22 тепла.

    Отопительный сезон в Петропавловске длился семь месяцев.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ЖКХ Петропавловск
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