Отопление отключат в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал аким города Руслан Анбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, отключать тепло в домах и социальных объектах начнут с 25-го апреля. Полностью теплоснабжение прекратится через 10 дней.

«В первую очередь центральное отопление отключат в многоквартирных домах. Следом приступят к детским садам, образовательным организациям и медицинским учреждениям. Завершают отопительный сезон в связи с благоприятной погодой в городе. В среднем температура воздуха в течение трех дней не должна быть ниже 10 градусов тепла», - прокомментировали в пресс-службе.

В ближайшие трое суток в регионе прогнозируется повышение температуры воздуха до 20-22 тепла.

Отопительный сезон в Петропавловске длился семь месяцев.