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Отопление начали подключать в Астане

4 Октября 2018 17:10 225
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Отопление начали подключать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня в столице к отоплению начали подключать жилые дома, передает официальный сайт акимата Астаны. 

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В Астане официально стартовал отопительный сезон. С сегодняшнего дня тепло начнет поступать в городские многоэтажки. Процесс займет несколько дней.

На сегодняшний день по заявкам уже подключено к теплоснабжению 127 объектов соцкультбыта. Тепло подано в 18 объектов здравоохранения, 72 детских сада, 16 школ, 11 учебных заведений, 3 объекта культуры.

Запасы топлива на источниках составляют по углю 332 606 тонн, в том числе на ТЭЦ-1 - 50 679 тонн, на ТЭЦ-2 - 281 927 тонн. По мазуту - 5 770 тонн. В том числе на ТЭЦ-1 - 3 203 тонны (дополнительный резерв - 5 382 тонны) и на ТЭЦ-2 - 2 567 тонн.

 

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Ключевые слова: Астана, Энергетика,
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