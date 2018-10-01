Отопление начали подключать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня в столице к отоплению начали подключать жилые дома, передает официальный сайт акимата Астаны.

В Астане официально стартовал отопительный сезон. С сегодняшнего дня тепло начнет поступать в городские многоэтажки. Процесс займет несколько дней.



На сегодняшний день по заявкам уже подключено к теплоснабжению 127 объектов соцкультбыта. Тепло подано в 18 объектов здравоохранения, 72 детских сада, 16 школ, 11 учебных заведений, 3 объекта культуры.



Запасы топлива на источниках составляют по углю 332 606 тонн, в том числе на ТЭЦ-1 - 50 679 тонн, на ТЭЦ-2 - 281 927 тонн. По мазуту - 5 770 тонн. В том числе на ТЭЦ-1 - 3 203 тонны (дополнительный резерв - 5 382 тонны) и на ТЭЦ-2 - 2 567 тонн.