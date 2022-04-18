Отопление начали отключать в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице отключат отопление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата, на социальных объектах подачу тепла приостановят позже.

Ранее сообщалось, что в связи с наступлением благоприятных погодных условий в Нур-Султане отключат отопление с 18 апреля.

Согласно пункту 42 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона города» при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Нур-Султана об окончании отопительного сезона. Учитывая, что пятый день выпадает на 17 апреля, принято решение об отключении отопления с 18 апреля. За исключением социальных объектов.