Отопление и горячую воду в Костанае не отключат - управление энергетики

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В управлении энергетики и ЖКХ прокомментировали отключение газа и отключение в связи с этим горячей воды и отопления. В ведомстве сообщили, что Костанайская теплоэнергетическая компания будет работать в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теплоснабжающие предприятия области будут работать в штатном режиме, и данное отключение никак не повлияет на прохождение отопительного сезона в Костанайской области», - сказал руководитель ведомства Даурен Аскаров.

Как сообщили в управлении, 5 октября 2021 года в адрес акимата Костанайской области от «УМГ Костанай» АО «ИнтергазЦентральнаяАзия» направлено письмо касательно полученных результатов внутритрубной диагностики (ВТД) на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» (МГ), полученных 1 октября, в которых имеются критичные дефекты, глубиной от 70 до 80%, при существующей толщины стенки МГ 10мм.

В целях безопасного и бесперебойного газоснабжения Костанайской области в осенне-зимний период имеется необходимость в устранении дефектов, о которых сообщалось ранее.

Напомним, ранее в КТЭК сообщалось об отключении горячей воды и отопления в связи с временным прекращением подачи газа.