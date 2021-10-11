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    20:40, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Отопление и горячую воду в Костанае не отключат - управление энергетики

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В управлении энергетики и ЖКХ прокомментировали отключение газа и отключение в связи с этим горячей воды и отопления. В ведомстве сообщили, что Костанайская теплоэнергетическая компания будет работать в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теплоснабжающие предприятия области будут работать в штатном режиме, и данное отключение никак не повлияет на прохождение отопительного сезона в Костанайской области», - сказал руководитель ведомства Даурен Аскаров.

    Как сообщили в управлении, 5 октября 2021 года в адрес акимата Костанайской области от «УМГ Костанай» АО «ИнтергазЦентральнаяАзия» направлено письмо касательно полученных результатов внутритрубной диагностики (ВТД) на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» (МГ), полученных 1 октября, в которых имеются критичные дефекты, глубиной от 70 до 80%, при существующей толщины стенки МГ 10мм.

    В целях безопасного и бесперебойного газоснабжения Костанайской области в осенне-зимний период имеется необходимость в устранении дефектов, о которых сообщалось ранее.

    Напомним, ранее в КТЭК сообщалось об отключении горячей воды и отопления в связи с временным прекращением подачи газа.


    Теги:
    Костанайская область Энергетика ЖКХ
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