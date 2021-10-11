Отопление и горячую воду в Костанае не отключат - управление энергетики
«Теплоснабжающие предприятия области будут работать в штатном режиме, и данное отключение никак не повлияет на прохождение отопительного сезона в Костанайской области», - сказал руководитель ведомства Даурен Аскаров.
Как сообщили в управлении, 5 октября 2021 года в адрес акимата Костанайской области от «УМГ Костанай» АО «ИнтергазЦентральнаяАзия» направлено письмо касательно полученных результатов внутритрубной диагностики (ВТД) на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» (МГ), полученных 1 октября, в которых имеются критичные дефекты, глубиной от 70 до 80%, при существующей толщины стенки МГ 10мм.
В целях безопасного и бесперебойного газоснабжения Костанайской области в осенне-зимний период имеется необходимость в устранении дефектов, о которых сообщалось ранее.
Напомним, ранее в КТЭК сообщалось об отключении горячей воды и отопления в связи с временным прекращением подачи газа.