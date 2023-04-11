Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Отопление будут отключать по заявкам жителей в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
11 Апреля 2023, 20:25
Отопление будут отключать по заявкам жителей в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Караганды могут подать заявку на отключение теплоснабжения. Это делается для экономии средств потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Близится к концу отопительный сезон. Принято решение останавливать подачу тепла по заявкам самих жителей, чтобы избежать возмущений: одним холодно, а другим жарко. Органы КСК, ПТ либо ОСИ должны подать заявку в ТОО «Теплотранзит» на отключение дома и в течение суток работы будут произведены. Окончательно завершим отопительный сезон в городе, как только средняя температура наружного воздуха будет составлять +10°С и выше в течение трех суток», – написал аким Караганды Мейрам Кожухов на своей странице в сети Instagram.

Заявку за подписью председателя управляющего органа необходимо подать в письменном виде в оперативно-диспетчерскую службу ТОО «Теплотранзит Караганда».

Ранее сообщалось, что на Карагандинской ТЭЦ-3 стартовала ремонтная программа по подготовке к отопительному сезону 2023–2024 годов. Работы будут проводиться по утвержденному графику.


Карагандинская область   Акимат   Регионы   Общество   Отопительный сезон   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области