Отопительный сезон завершится в Кокшетау с 24 на 25 апреля

Как сообщили в акимате города Кокшетау, в соответствии с установленными нормативами, с учетом погодных условий, согласно распоряжению акима города Кокшетау Ануара Кумпекеева от 21 апреля 2026 года, отопительный сезон завершится в ночь с 24 на 25 апреля в 00:00 часов.

— Согласно пункту 5.4.3.4 СН РК 4.04.02.2013 «Тепловые сети», отключение отопления осуществляется при устойчивом установлении среднесуточной температуры наружного воздуха на уровне +10 °С и выше, что подтверждено текущими климатическими условиями, — отметили в ведомстве.

Всем ответственным за тепловое хозяйство лицам было рекомендовано с 24 по 25 апреля 2026 года провести плотное и надежное отключение системы отопления в тепловых узлах.

— Кроме того, во избежание попадания избыточного давления в систему отопления необходимо выполнить видимые разрывы после тепловых пунктов, — добавили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон завершен в Павлодарской области.