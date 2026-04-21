РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:27, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Отопительный сезон завершится в Кокшетау с 24 на 25 апреля

    В ночь с 24 на 25 апреля в домах жителей города Кокшетау будет отключено теплоснабжение, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    отопление
    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    Как сообщили в акимате города Кокшетау, в соответствии с установленными нормативами, с учетом погодных условий, согласно распоряжению акима города Кокшетау Ануара Кумпекеева от 21 апреля 2026 года, отопительный сезон завершится в ночь с 24 на 25 апреля в 00:00 часов.

    — Согласно пункту 5.4.3.4 СН РК 4.04.02.2013 «Тепловые сети», отключение отопления осуществляется при устойчивом установлении среднесуточной температуры наружного воздуха на уровне +10 °С и выше, что подтверждено текущими климатическими условиями, — отметили в ведомстве. 

    Всем ответственным за тепловое хозяйство лицам было рекомендовано с 24 по 25 апреля 2026 года провести плотное и надежное отключение системы отопления в тепловых узлах.

    — Кроме того, во избежание попадания избыточного давления в систему отопления необходимо выполнить видимые разрывы после тепловых пунктов, — добавили в акимате.

    Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон завершен в Павлодарской области.

    Теги:
    Отопительный сезон Регионы Казахстана Отопление Кокшетау
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают