Отопительный сезон в Жезказгане начнется 10 октября

Тепло жителям Жезказгана будет подано 10 октября. В местной ТЭЦ, где прошлой зимой произошло несколько аварий, изношенность оборудования составляет 74%. Ремонт котлов и турбин не прекращался в течение всего лета. Кроме того, были заменены тепловые трубы в городе. Такой модернизации областной центр не видел последние десять лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уже с завтрашнего дня в домах жезказганцев должно появиться тепло. За лето были отремонтированы 3 котла, в двух из них провели капитальный, а в одном текущий ремонт. Чтобы успеть начать отопительный сезон, круглосуточно работали 250 специалистов. Отметим, что в этом году на ремонтные работы было выделено около 12 млрд тенге. На эти средства отремонтируют 6 котлов.

- Беспокоились из-за основного котла. До этого не было таких масштабных работ, чтобы сразу два котла капитально отремонтировать. Вступаем в отопительный сезон с 4 котлами. У нас работают 5 турбин, из них 3 турбины впрошли текущий ремонт, а также идет 1 капитальный ремонт. Работают 2 турбины, 2 в резерве, - сообщил директор Жезказганской ТЭЦ Думан Сулейменов.

Жители Жезказгана хорошо запомнили прошлую зиму. Ведь из-за аварии на ТЭЦ город чуть не замерз. Поэтому беспокойство местных была не беспочвенной. Однако в областном управлении заверили, что поводов для паники нет. По их словам, для того, чтобы жезказганцы перезимовали в теплых квартирах был модернизирована не только ТЭЦ, но и заменены тепломагистрали.

- Для снижения уровня износа и обеспечения качественного теплоснабжения населения в текущем году произведен ремонт тепловых сетей в общей сложности 44 километра. Износ был высоким. С момента постройки модернизация не проводилась. На сегодняшний день в целом по городу Жезказгану имеется 3 магистрали – 3, 9, 11 магистрали. 3 и 9 были полностью опрессованы и на 100% подготовлены, - добавил заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Улытау Улан Ермеков.

В прошлом отопительном сезоне в ТЭЦ также ощущалась нехватка топлива. Сейчас запасы угля и горючего достигают 2-месячной нормы. До декабря будет поставлено еще 2200 тонн мазута. Одна проблема, которая остается нерешенной, - это дефицит кадров. На ТЭЦ работают 430 человек. Требуется еще 40 специалистов. Молодые люди не хотят здесь работать. Причина в низком уровне заработной платы.