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    19:06, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Отопительный сезон в Петропавловске начнется позже обычного

    Отопительный сезон в Петропавловске начнется позже обычного
    Фото: pixabay.com.

    Отопительный сезон в Петропавловске с каждым годом переносят на более поздние даты из-за погоды. В этом году он начнется 1 октября. Аким города Серик Мухамедиев подписал соответствующее постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первую очередь к теплоснабжению подключат социальные объекты. Часть из них по поданным заявкам тепло уже получили.

    - Более 80-ти школ, детских садов и медицинских и образовательных учреждений обеспечены теплом. После центральное теплоснабжение будет поступать в многоквартирные дома. Их в городе 1 135. С целью равномерного снижения нагрузки подключение жилого фонда будет производиться последовательно. В целом, на обеспечение теплом всего города необходимо 10 дней. Уважаемые жители города! Хочу напомнить, что тепло подается до задвижек, дальше должны отрабатывать жильцы дома совместно с КСК/ОСИ, - написал на своей странице в социальной сети С.Мухамедиев.

    В прошлом году отопительный сезон в Петропавловске начался 24 сентября. В 2021-м году тепло в дома дали 20 сентября, еще годом ранее отопительный сезон начинался 18 сентября.

    Теги:
    Отопительный сезон Северо-Казахстанская область ЖКХ
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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