Отопительный сезон в Петропавловске начнется позже обычного

Отопительный сезон в Петропавловске с каждым годом переносят на более поздние даты из-за погоды. В этом году он начнется 1 октября. Аким города Серик Мухамедиев подписал соответствующее постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первую очередь к теплоснабжению подключат социальные объекты. Часть из них по поданным заявкам тепло уже получили.

- Более 80-ти школ, детских садов и медицинских и образовательных учреждений обеспечены теплом. После центральное теплоснабжение будет поступать в многоквартирные дома. Их в городе 1 135. С целью равномерного снижения нагрузки подключение жилого фонда будет производиться последовательно. В целом, на обеспечение теплом всего города необходимо 10 дней. Уважаемые жители города! Хочу напомнить, что тепло подается до задвижек, дальше должны отрабатывать жильцы дома совместно с КСК/ОСИ, - написал на своей странице в социальной сети С.Мухамедиев.

В прошлом году отопительный сезон в Петропавловске начался 24 сентября. В 2021-м году тепло в дома дали 20 сентября, еще годом ранее отопительный сезон начинался 18 сентября.