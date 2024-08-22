Отопительный сезон 2024-2025: готова ли Караганда к зиме

К началу отопительного сезона власти Караганды планируют ввести в эксплуатацию третий тепловывод. Он должен обеспечить качественным теплом новостройки Юго-Востока и разгрузить имеющиеся сети. Работы близятся к завершению, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трубопровод общей протяженностью 22 км идёт от ТЭЦ-3 до Юго-Востока.

— Такого проекта за 30 лет у нас еще не было. В этом году мы его планируем завершить и ввести в эксплуатацию. Четыре насосные смонтированы, все необходимое оборудование установлено, сейчас идут пусконаладочные работы. Осталось смонтировать 3 км сетей. В этом году мы хотим запитать от нового тепловывода объекты Юго-Востока, разгрузить город. Сейчас из-за отсутствия дополнительного тепловывода искусственно сдерживаем строительство многоэтажных домов, объектов соцкультбыта, — сказал заместитель акима Караганды Рустем Кожакапанов.

Как Караганда готовится к отопительному сезону, где проходит реконструкция теплосетей, рассказали и показали руководители соответствующих ведомств.

— На ТЭЦ 1 и ТЭЦ 3, главных теплоисточниках Караганды, все текущие ремонты почти завершены. Идут работы по капремонту трех котлов и двух турбин. Также котельные объектов соцкультбыта и МЖД ремонтируют котлы, закупают уголь. В этом году по плану привести в порядок 31 км теплосетей. Во время гидравлических испытаний сетей обнаружились дефекты. После их устранения проводится повторная проверка. Также в городе реализуются инфраструктурные проекты. Так, на протяжении 31 года в Шахтёрском посёлке Пришахтинска не было теплоснабжения, в этом году порядка 33 домов планируем подключить к центральному отоплению, — отметил Рустем Кожакапанов. — Ориентировочно с 15 по 20 сентября заполним сети города для запуска отопительного сезона.

Идет реконструкция внутриквартальных сетей в 29-м микрорайоне — от рынка «Арай» и до улицы Карбышева, 5. Работы начались в июне, завершить проект планируют к началу отопительного сезона. Теплотрассе более 15 лет, нередко случались аварийные ситуации.

Фото: акимат Караганды

Фото: акимат Караганды

От магистрали тепло идет к 33 объектам МЖД и 4 объектам соцкультбыта (к кинотеатру «СарыАрка», СШ № 66, детсаду «Жулдыз», Карагандинскому университету и его общежитиям). Общая протяженность теплотрассы — 1,36 км, на сегодня выполнено 75% работ. Проект нацелен на увеличение теплотрассы, снижение теплопотерь.

Следующий проект — двухгодичный (2023–2024 гг.) — реконструкция тепломагистрали № 10. В этом году его завершают. Магистраль питает большую часть Юго-Востока. Старые сети были изношены на 73%, из-за частых аварий создавались угрозы срыва отопительного сезона. На сегодня работы выполнены на 95%.

Увеличена пропускная способность — вместо труб диаметром 700 мм уложены 920-миллиметровые оцинкованные трубы. В сентябре должны пройти гидравлические испытания.

Гарантийный срок на работы у подрядчиков минимум 5 лет. Все дефекты в течение этого времени они должны устранять за свой счет.

В целом подготовка к отопительному сезону в Караганде идет по графику и находится на контроле.

Фото: акимат Караганды

Фото: акимат Караганды

Как сообщалось, в Карагандинской области продолжается ремонт оборудования на энергоисточниках. Все станции заключили договоры на поставку угля, начался завоз топлива на склады. Жителей региона тоже призывают своевременно закупить уголь.