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    19:19, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Отопительный сезон завершится в Караганде в ночь с 28 на 29 апреля

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в связи с устойчивой плюсовой температурой атмосферного воздуха принято решение о завершении отопительного сезона. Подача тепла в дома горожан будет завершена в ночь с 28 на 29 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в городском акимате, решение о завершении отопительного сезона принято коллегиально. При этом учитывался прогноз синоптиков. Отключение отопления будет производиться поэтапно по районам.

    «В настоящее время погодные условия стабилизировались, прогноз погоды в долгосрочной перспективе благоприятный, поэтому в ночь с 28 на 29 апреля отопительный сезон будет окончен», – сообщили в горакимте.

    Как сообщалось ранее, в Карагандинской области планируют провести обследование технического состояния дымовых труб. Проверка коснётся главных теплоисточников региона. В акимате области обсуждали вопросы завершения отопительного сезона и какие подготовительные работы ведутся к следующему.


    Теги:
    Акимат Общество Карагандинская область Энергетика Караганда
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