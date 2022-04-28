Отопительный сезон завершится в Караганде в ночь с 28 на 29 апреля

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в связи с устойчивой плюсовой температурой атмосферного воздуха принято решение о завершении отопительного сезона. Подача тепла в дома горожан будет завершена в ночь с 28 на 29 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в городском акимате, решение о завершении отопительного сезона принято коллегиально. При этом учитывался прогноз синоптиков. Отключение отопления будет производиться поэтапно по районам.

«В настоящее время погодные условия стабилизировались, прогноз погоды в долгосрочной перспективе благоприятный, поэтому в ночь с 28 на 29 апреля отопительный сезон будет окончен», – сообщили в горакимте.

Как сообщалось ранее, в Карагандинской области планируют провести обследование технического состояния дымовых труб. Проверка коснётся главных теплоисточников региона. В акимате области обсуждали вопросы завершения отопительного сезона и какие подготовительные работы ведутся к следующему.