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    15:54, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Отопительный сезон завершился в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 16-го апреля завершился отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отключение отопления производится в соответствии с действующим законодательством для своевременной подготовки объектов к стабильной работе в следующий осенне-зимний период. Тепло будут отключать постепенно, в течение 8-10 дней. В последнюю очередь отключат школы, детские сады и больницы.

    Отопительный сезон в этом году в Петропавловске проходил с перебоями. Три раза выходили из строя котлы на ТЭЦ, в марте произошло частичное обрушение одной дымовой трубы, что привело к значительному снижению параметров отопления. На Петропавловской ТЭЦ-2, где наблюдается высокий износ оборудования, необходима модернизация. По предварительным оценкам на нее понадобится не менее 18 млрд. тенге.

    Аким области Кумар Аксакалов говорил, что отопительный сезон в этом году завершат раньше, чем в прошлые периоды, чтобы начать восстановительные работы на ТЭЦ. Вместе с руководством АО «Севказэнерго» глава региона выезжал в Темиртау. Местный завод будет производить оборудование для Петропавловской ТЭЦ-2.


    Теги:
    Отопительный сезон Северо-Казахстанская область Общество
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