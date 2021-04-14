Отопительный сезон завершился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершился отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с установившейся в городе Алматы среднесуточной температурой наружного воздуха более +8⁰ и выше, зафиксированной гирдрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, городским акиматом принято решение завершить отопительный сезон 2020-2021 годов с 13 апреля 2021 года», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

В соответствии с правилами предоставления услуг по теплоснабжению, потребителям, дома которых не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет за минувший отопительный сезон и возврат переплат не позднее 1 июля.