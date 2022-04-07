Отопительный сезон в Таразе завершился на 19 дней позже

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Позже намеченного городские власти Тараза приняли решение завершить отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что продолжительность отопительного сезона в Жамбылской области составляет 164 суток. Подачу отопления в жилые дома Тараза начали 6 октября 2021 года и должны были завершить 18 марта 2022 года.

Как пояснил аким города Тараза Ержан Жилкибаев, в минувшем году из-за необычно холодной погоды и жалоб горожан на холод в квартирах отопительный сезон начался раньше традиционного в Таразе 15-го октября. А в этом году отключают отопление позже намеченных сроков на 19 дней.

«Для завершения отопительного сезона наружная температура воздуха в течение пяти дней устойчиво должна быть выше +8 градусов. Сейчас в связи с резким повышением суточной температуры наружного воздуха до +17 - +21 градуса завершаем отопительный сезон», - рассказал градоначальник.

С 6 апреля прекращена подача тепла по городу Таразу. При этом по мере необходимости, по запросам руководителей учреждений здравоохранения и дошкольного образования, в школах и детских садах может быть продолжена подача отопления.

Что касается горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов, которое только с 2021 года в Таразе стало бесперебойным, а до этого прекращалось с завершением отопительного сезона, в горакимате заверили, что возможность подачи горячей воды на территории города сохраняется.

«В ходе приостановления отопительного сезона будут проведены работы по напорному обследованию тепловых сетей, ремонту аварийных точек, капитальному ремонту внутренних трубопроводов в соответствии с планом на отопительный сезон 2022 - 2023 годов. В ходе подготовки к отопительному сезону предусматривается недопущение отключения горячей воды. Просим жителей отнестись с пониманием», - сообщили в акимате города Тараза.