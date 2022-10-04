Отопительный сезон в Таразе начнут раньше срока

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Раннее похолодание в Жамбылской области стало причиной того, что в Таразе начнут отопительный сезон раньше обычного срока. Традиционно отопительный период в областном центре открывается 15 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, с первых чисел октября в Таразе начались ночные заморозки до минус 2 - 3 градусов. Дневная температура воздуха доходит до +14 - +16 градусов тепла.

Согласно действующим в Казахстане нормативам, для начала отопительного сезона наружная температура воздуха в течение пяти дней устойчиво должна быть равна или ниже +8 градусов.

«Принято решение начать отопительный сезон 5 октября, - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» аким города Тараза Бахытжан Орынбеков. – Ночные температуры у нас сейчас низкие, в помещениях становится холодно, поэтому первыми подключаем к отоплению социальные объекты. Это детские сады, школы, больницы. Что касается многоквартирных жилых домов, коммерческих и иных объектов, то здесь будем наблюдать, какая будет температура наружного воздуха. На следующей неделе синоптики в нашем регионе обещают потепление».

Тем не менее, градоначальник заверил, что в случае жалоб от населения на холод в квартирах тепло в многоэтажные дома все же подадут.

«Для подачи тепла все сети и системы теплоснабжения готовы к отопительному сезону на 100%», - подчеркнул Бахытжан Орынбеков.

Уже второй год в Таразе начинают подавать тепло в дома раньше срока из-за необычно холодной октябрьской погоды, не характерной для юга Жамбылской области в это время года.

В минувшем 2021 году уже в начале октября в социальных сетях жамбылцы начали жаловаться на холод в квартирах, и тогда отопительный сезон начали раньше срока - 7 октября.