Отопительный сезон в северных регионах РК планируют начать в конце сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил акиматам завершить все ремонтные работы в сроки в связи с приближением отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До начала отопительного сезона осталось мало времени. В северных регионах похолодание приходит рано, поэтому отопительный сезон планируется начать уже в конце сентября. Подготовительные работы надо ускорить», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

В этой связи он поручил акиматам завершить все ремонтные работы в установленные сроки.

Ранее о подготовке энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период доложил министр энергетики РК Болат Акчулаков.

«В целях стабильного функционирования Единой электроэнергетической системы Казахстана продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период. В соответствии с графиком, утвержденным Системным оператором на электрических станциях, завершен ремонт на четырех энергоблоках, 25 котлах, 23 турбинах. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на четырех энергоблоках, 27 котлах и 16 турбинах», - сказал Болат Акчулаков.



