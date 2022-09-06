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    11:01, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Отопительный сезон в северных регионах РК планируют начать в конце сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил акиматам завершить все ремонтные работы в сроки в связи с приближением отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До начала отопительного сезона осталось мало времени. В северных регионах похолодание приходит рано, поэтому отопительный сезон планируется начать уже в конце сентября. Подготовительные работы надо ускорить», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    В этой связи он поручил акиматам завершить все ремонтные работы в установленные сроки.

    Ранее о подготовке энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период доложил министр энергетики РК Болат Акчулаков.

    «В целях стабильного функционирования Единой электроэнергетической системы Казахстана продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период. В соответствии с графиком, утвержденным Системным оператором на электрических станциях, завершен ремонт на четырех энергоблоках, 25 котлах, 23 турбинах. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на четырех энергоблоках, 27 котлах и 16 турбинах», - сказал Болат Акчулаков.



    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Алихан Смаилов Отопительный сезон Правительство
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