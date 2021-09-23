Отопительный сезон в Караганде начнется 25 сентября

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде определили дату начала нового отопительного сезона. Он стартует 25 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аким города Ермаганбет Булекпаев поручил приступить к реализации плана мероприятий предпусковых работ на ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, тепловых сетях и станциях, установить циркуляционный режим», – говорится в официальном сообщении.

Первыми тепло получат объекты соцкультбыта: детские сады, школы, больницы и др.

Потребителей будут подключать к центральному теплоснабжению поэтапно. Сначала тепло подадут в дома Майкудука, Сортировки и Пришахтинска, затем Юго-Востока, Фёдоровки, Нового города и Михайловки.

Телефоны диспетчерских служб:

- Единый сall-центр «Сенім» – 109, @senim109.kz;

- Акимат района им. Казыбек би – 41-13-53, @qazybekbi_akim_apparaty;

- Акимат Октябрьского района – 37-06-42, 35-58-02, @oktyabrakimat;

- ТОО «Теплотранзит» – 56-17-79, @teplotranzitkaraganda.



