Отопительный сезон в Алматы начнется 2 октября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 2 октября в Алматы начнется отопительный сезон 2021-2022 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева, новый отопительный сезон откроют заранее из-за неблагоприятных метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы.

В первую очередь к отоплению подключат здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты, исходя из специфики работы этих организаций, требующих условий повышенной комфортности.

Далее к теплу будут подключать многоквартирные жилые дома, а затем иных потребителей тепловой энергии.

Как сообщалось, готовность теплоисточников, газовых сетей, котельных была обеспечена на 100% в конце сентября.

Отопление будет подано на 8257 объектов жилого фонда, 443 объекта образования и 91 объект здравоохранения.



