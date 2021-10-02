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    19:15, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Отопительный сезон в Алматы начнется 2 октября

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 2 октября в Алматы начнется отопительный сезон 2021-2022 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева, новый отопительный сезон откроют заранее из-за неблагоприятных метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы.

    В первую очередь к отоплению подключат здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты, исходя из специфики работы этих организаций, требующих условий повышенной комфортности.

    Далее к теплу будут подключать многоквартирные жилые дома, а затем иных потребителей тепловой энергии.

    Как сообщалось, готовность теплоисточников, газовых сетей, котельных была обеспечена на 100% в конце сентября.

    Отопление будет подано на 8257 объектов жилого фонда, 443 объекта образования и 91 объект здравоохранения.



    Теги:
    Отопительный сезон Главная Алматы ЖКХ
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