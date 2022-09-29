Отопительный сезон стартует в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Власти Семея заявили о старте отопительного сезона 29 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«В связи с предстоящим понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, акиматом города Семея принято решение с 29 сентября 2022 года начать запуск системы теплоснабжения и обеспечить объекты города отоплением. В первую очередь теплом будут обеспечены социальные объекты (детские сады, школы, больницы и т.д.)», — пояснили в городском акимате.

При этом в акимате уточнили, что подключение объектов будет производиться поэтапно.

29 сентября в областном центре выпал первый снег.