11:03, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6
Отопительный сезон стартует в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Власти Семея заявили о старте отопительного сезона 29 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
«В связи с предстоящим понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, акиматом города Семея принято решение с 29 сентября 2022 года начать запуск системы теплоснабжения и обеспечить объекты города отоплением. В первую очередь теплом будут обеспечены социальные объекты (детские сады, школы, больницы и т.д.)», — пояснили в городском акимате.
При этом в акимате уточнили, что подключение объектов будет производиться поэтапно.
29 сентября в областном центре выпал первый снег.