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    14:35, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Отопительный сезон стартовал в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде отопительный сезон начался 25 сентября. По информации акима города, на сегодня к теплу подключено около 80% многоэтажных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Есть аварии на внутридомовых и внутриквартальных сетях, дефекты устраняются силами КСК и компании «Теплотранзит Караганда». На этой неделе планируется завершить реконструкцию тепловой сети в 28-м микрорайоне, и сразу же начнётся подача тепла.

    Запуск отопительного сезона обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    «В области начался отопительный сезон. Зона ответственности большая. Не должно быть никаких отговорок на КСК. Отрабатывайте все вопросы, запуск тепла и состояние теплоисточников находится на особом контроле. Исторически есть некоторые проблемы с инфраструктурой. Это прежде всего вопросы ТЭЦ-2 в Темиртау. Необходимо учесть все ошибки прошлых лет», – сказал глава региона Женис Касымбек.

    В этом году в Шахане подключают центральное отопление.

    В южных регионах области погода ещё тёплая, и отопительный сезон начнётся позднее.

    Женис Касымбек поручил продолжить работу по профилактике бытовых пожаров. Также необходимо завершить установку датчиков угарного газа в домах и квартирах нуждающихся.


    Теги:
    Отопительный сезон Другие государственные органы Энергетика Акимат Карагандинская область ЖКХ для mail.ru
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