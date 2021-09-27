Отопительный сезон стартовал в Карагандинской области
Есть аварии на внутридомовых и внутриквартальных сетях, дефекты устраняются силами КСК и компании «Теплотранзит Караганда». На этой неделе планируется завершить реконструкцию тепловой сети в 28-м микрорайоне, и сразу же начнётся подача тепла.
Запуск отопительного сезона обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.
«В области начался отопительный сезон. Зона ответственности большая. Не должно быть никаких отговорок на КСК. Отрабатывайте все вопросы, запуск тепла и состояние теплоисточников находится на особом контроле. Исторически есть некоторые проблемы с инфраструктурой. Это прежде всего вопросы ТЭЦ-2 в Темиртау. Необходимо учесть все ошибки прошлых лет», – сказал глава региона Женис Касымбек.
В этом году в Шахане подключают центральное отопление.
В южных регионах области погода ещё тёплая, и отопительный сезон начнётся позднее.
Женис Касымбек поручил продолжить работу по профилактике бытовых пожаров. Также необходимо завершить установку датчиков угарного газа в домах и квартирах нуждающихся.