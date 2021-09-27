Отопительный сезон стартовал в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде отопительный сезон начался 25 сентября. По информации акима города, на сегодня к теплу подключено около 80% многоэтажных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Есть аварии на внутридомовых и внутриквартальных сетях, дефекты устраняются силами КСК и компании «Теплотранзит Караганда». На этой неделе планируется завершить реконструкцию тепловой сети в 28-м микрорайоне, и сразу же начнётся подача тепла.

Запуск отопительного сезона обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«В области начался отопительный сезон. Зона ответственности большая. Не должно быть никаких отговорок на КСК. Отрабатывайте все вопросы, запуск тепла и состояние теплоисточников находится на особом контроле. Исторически есть некоторые проблемы с инфраструктурой. Это прежде всего вопросы ТЭЦ-2 в Темиртау. Необходимо учесть все ошибки прошлых лет», – сказал глава региона Женис Касымбек.

В этом году в Шахане подключают центральное отопление.

В южных регионах области погода ещё тёплая, и отопительный сезон начнётся позднее.

Женис Касымбек поручил продолжить работу по профилактике бытовых пожаров. Также необходимо завершить установку датчиков угарного газа в домах и квартирах нуждающихся.