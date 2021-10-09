Отопительный сезон раньше срока начали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе городские власти приняли решение начать отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в этом году в связи с необычно холодной октябрьской погодой отопительный сезон начинается раньше традиционного 15-го октября. В социальных сетях жамбылцы жаловались на холод в квартирах.

Как пояснил аким города Тараза Ержан Жилкибаев, согласно действующим в Казахстане нормативам, для начала отопительного сезона наружная температура воздуха в течение пяти дней устойчиво должна быть равна или ниже +8 градусов.

«С 7 октября я дал поручение, и начали подавать тепло. Сроков не стали ждать, постановление приняли и заранее начали подавать, потому что уже похолодало. На первом этапе к теплоснабжению подключают больницы, детсады, школы. Следующим этапом тепло подадут в многоквартирные жилые дома, социальные, коммерческие и иные объекты. Но за один момент всё не включится, там же определенная циркуляция. ТЭЦ и РК-4 уже включили, тепло к домам уже пошло, теперь КСК должны отработать», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Ержан Жилкибаев.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, областные сети и системы теплоснабжения региона готовы к отопительному сезону на 100 процентов.



