Отопительный сезон прошел стабильно - Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как прошел прошедший отопительный сезон, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отопительный сезон 2020-2021 годов прошел стабильно. Обеспеченность углем населения и коммунально-бытового сектора находилась на постоянном контроле министерства. Дефицита угля не было», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По данным главы ведомства, за прошедший отопительный сезон произошло 121 технологическое нарушение, из них на: автономных котельных – 4; сетях теплоснабжения – 34; сетях водоснабжения – 83.

«Наибольшее количество нарушений установлено в городах Алматы и Нур-Султан, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Все нарушения были устранены в нормативные сроки, теплоснабжение и водоснабжение восстановлены», - проинформировал Б. Атамкулов.