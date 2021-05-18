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    09:54, 18 Май 2021 | GMT +6

    Отопительный сезон прошел стабильно - Бейбут Атамкулов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как прошел прошедший отопительный сезон, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отопительный сезон 2020-2021 годов прошел стабильно. Обеспеченность углем населения и коммунально-бытового сектора находилась на постоянном контроле министерства. Дефицита угля не было», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По данным главы ведомства, за прошедший отопительный сезон произошло 121 технологическое нарушение, из них на: автономных котельных – 4; сетях теплоснабжения – 34; сетях водоснабжения – 83.

    «Наибольшее количество нарушений установлено в городах Алматы и Нур-Султан, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Все нарушения были устранены в нормативные сроки, теплоснабжение и водоснабжение восстановлены», - проинформировал Б. Атамкулов.


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