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Отопительный сезон продлили в Шымкенте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2021, 01:31
Отопительный сезон продлили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - После неутешительных прогнозов синоптиков, местные власти решили продлить отопительный сезон до 5 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

«В связи с погодными условиями постановлением акима города в Шымкенте отопительный сезон продлили до 5 апреля», сообщил заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента Бекен Макулбаев .

Отопительный сезон в Шымкенте начался 15 октября. Продолжался он 143 дня и по приказу акима Шымкента должен был завершиться 24 марта. Однако из-за холодов, решением главы города отопительный сезон сначала продлили до 1 апреля. А после сдвинули еще на четыре дня.


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