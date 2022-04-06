ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Отопительный сезон планируют завершить 11 апреля в Павлодаре. Сразу после отопительного сезона в городе начнут гидравлические испытания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Гидравлические испытания начнутся сразу по завершении теплоснабжения», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Предстоящую ремонтную кампанию обсудили на совещании под председательством акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. Гидравлические испытания определят число и характер повреждений. После этого, как отчитался аким Павлодара Асаин Байханов, начнут текущий ремонт на внутриквартальных и капитальный ремонт – на магистральных сетях.

«Планируем до 20 мая все работы завершить, подрядчиком уже закуплены материалы. Подготовили 15 новых ремонтных бригад, все графики работоспособны при условии синхронности капитальных ремонтов «Павлодарских тепловых сетей» и ремонтов на теплоисточниках«, - сообщил Байханов, пообещав, что подавляющее большинство многоэтажек пробудет без горячего водоснабжения не более месяца.

94% домов обещают подключить к горячей воде уже до начала лета. Что касается остальных, значительная часть (61 из 75) получит горячую воду более чем через 1,5 месяца. Чуть дольше придётся подождать жителям 10 многоэтажек, и только четыре дома подключат к концу лета. Причина – реконструкция ТМ-31 и строительство сетей теплоснабжения.

По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ержана Салханова, на энергоисточниках в Павлодаре запланированы капитальные и текущие ремонты 18 единиц оборудования.

Исполняющий обязанности генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин отметил, что в северной части города – в зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 – задержек с ремонтом не будет. Имеется замещающее оборудование на период ремонтов.

Абылкаир Скаков отметил, что отопительный сезон проходит в штатном режиме, благодаря взаимодействию всех сторон и принимаемым мерам. Теперь задача – провести ремонтную кампанию в обозначенные сроки. Для этого также требуется слаженная совместная работа.

«Акиму города Павлодара, АО «Алюминий Казахстана», АО «Павлодарэнерго», ТОО «Павлодарские тепловые сети» - завершить гидравлические испытания тепловых сетей в срок до 20 апреля текущего года, обеспечить устранение выявленных повреждений в срок до 20 мая текущего года, обеспечить проведение капитальных ремонтных работ на магистральных сетях согласно утверждённому графику, обеспечить проведение капитальных ремонтных работ на источниках теплообеспечения в срок до 20 мая», - поручил аким области.

Стороны также должны постоянно контролировать исполнение дорожной карты по решению проблем теплоснабжения Павлодара, а профильные управление и территориальный департамент – подготовку энергопредприятий к новому отопительному сезону.

Фото Нурлана Алжабаева.