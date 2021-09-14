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Отопительный сезон: накопились долги между субъектами рынка в ЗКО

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Сентября 2021, 12:27
Отопительный сезон: накопились долги между субъектами рынка в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о проблемных вопросах в Западно-Казахстанском регионе касательно подготовки к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ подготовки к отопительному сезону определил ряд регионов, требующих особого внимания по прохождению текущего отопительного сезона. По Западно-Казахстанской области имеются проблемы по неоплате и по накоплению долгов между субъектами рынка, что оказывает влияние и на оплату за потребленный газ со стороны энергопроизводящих организаций», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Ввиду высокого физического износа 83% электрических сетей акимату Западно-Казахстанской области как собственнику региональной электросетевой компании «ЗапКазРЭК» министр порекомендовал принять безотлагательные меры.

Ранее М. Мирзагалиев рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону.

«Продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период. В соответствии с графиком, утвержденным системным оператором, на электрических станциях завершен ремонт на 4 энергоблоках (50%), 18 котлах (38%), 19 турбинах (39%)», - сообщил Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства. На разных стадиях, по его словам, ремонтные работы ведутся на 2 энергоблоках, 25 котлах и 16 турбинах.


Правительство РК   Энергетика   Западно-Казахстанская область   ЖКХ  
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