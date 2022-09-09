Отопительный сезон начнется раньше в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Дату начала отопительного сезона в Павлодаре сместили на четыре дня. Тепло в социальные учреждения подадут 15 сентября. Дата для многоквартирных жилых домов осталась прежней – 26 сентября. Об этом стало известно во время встречи главы региона Абылкаира Скакова с представителями ТОО «Павлодарские тепловые сети», куда он прибыл с проверкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как доложил аким города Асаин Байханов, начать сезон раньше решили из-за того, что в выбранных числах прогнозируют похолодание. По его данным, школы и детсады готовы на сто процентов, жилфонд – на 89%. Работы ведут еще в 136 жилых домах.

По информации генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» Марата Иманаева, предприятие в целом закончило ремонтную кампанию.

«Подготовка выполнена на 124%, по магистральным сетям – на 103% и по внутриквартальным – на 127%, – доложил Марат Иманаев. – Полностью также завершили ремонт на центральных тепловых пунктах и камерах. Активно идет подготовка к отопительному сезону на соцобъектах, внутридомовых сетях многоэтажных домов. Остались только 15 участков внутриквартальных сетец, большая часть в Южном сетевом районе».

Гендиректор заверил, что к 15 сентября весь город будет готов к подаче тепла на сто процентов.

«В Павлодаре 319 домов в силу разных причин недогревались, – сказал Абылкаир Скаков. – Часть забрали на себя «Тепловые сети». Получалось, что «Тепловые сети» кивали на КСК, те на жильцов, которые не вкладываются. Эти дома должны быть в зоне отдельного пристального внимания как акимата, так и «Тепловых сетей».

По информации акима города, основной вопрос упирается в то, что тепловики берутся обслуживать все «серые» сети подвалов домов. Люди недовольны, что только тепловые сети обслуживают качественно, а когда проблема возникает на подпорах канализации, водопроводных сетях – возникают сложности.

Абылкаир Скаков поручил форсировать разъяснительную работу с населением, должно быть встречное обязательство.