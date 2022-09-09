РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:57, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Отопительный сезон начнется раньше в Павлодаре

    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Дату начала отопительного сезона в Павлодаре сместили на четыре дня. Тепло в социальные учреждения подадут 15 сентября. Дата для многоквартирных жилых домов осталась прежней – 26 сентября. Об этом стало известно во время встречи главы региона Абылкаира Скакова с представителями ТОО «Павлодарские тепловые сети», куда он прибыл с проверкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как доложил аким города Асаин Байханов, начать сезон раньше решили из-за того, что в выбранных числах прогнозируют похолодание. По его данным, школы и детсады готовы на сто процентов, жилфонд – на 89%. Работы ведут еще в 136 жилых домах.

    По информации генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» Марата Иманаева, предприятие в целом закончило ремонтную кампанию.
    «Подготовка выполнена на 124%, по магистральным сетям – на 103% и по внутриквартальным – на 127%, – доложил Марат Иманаев. – Полностью также завершили ремонт на центральных тепловых пунктах и камерах. Активно идет подготовка к отопительному сезону на соцобъектах, внутридомовых сетях многоэтажных домов. Остались только 15 участков внутриквартальных сетец, большая часть в Южном сетевом районе».

    Гендиректор заверил, что к 15 сентября весь город будет готов к подаче тепла на сто процентов.
    «В Павлодаре 319 домов в силу разных причин недогревались, – сказал Абылкаир Скаков. – Часть забрали на себя «Тепловые сети». Получалось, что «Тепловые сети» кивали на КСК, те на жильцов, которые не вкладываются. Эти дома должны быть в зоне отдельного пристального внимания как акимата, так и «Тепловых сетей».

    По информации акима города, основной вопрос упирается в то, что тепловики берутся обслуживать все «серые» сети подвалов домов. Люди недовольны, что только тепловые сети обслуживают качественно, а когда проблема возникает на подпорах канализации, водопроводных сетях – возникают сложности.
    Абылкаир Скаков поручил форсировать разъяснительную работу с населением, должно быть встречное обязательство.


    Теги:
    Павлодарская область ЖКХ Отопительный сезон Павлодар
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!