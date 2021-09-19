Отопительный сезон начнется 20 сентября в Петропавловске
О том, что в дома горожан придет долгожданное тепло, сообщил на своей странице в социальной сети аким Петропавловска Булат Жумабеков.
«Уважаемые горожане! Завтра начинается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано. Всем владельцам объектов, подключенных к центральному теплоснабжению, необходимо принять меры по безаварийному подключению», - написал градоначальник.
Первым к отоплению подключат социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники. Многоэтажные жилые дома будут получать тепло по графику.
Сентябрь в этом году в регионе прохладный. Столбик термометра уже несколько дней не поднимается днем выше 10 градусов. В ближайшие сутки в регионе ожидаются заморозки.
В прошлом году отопительный сезон в Петропавловске начался 18 сентября.