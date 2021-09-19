Отопительный сезон начнется 20 сентября в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с понедельника, 20 сентября, начнется отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что в дома горожан придет долгожданное тепло, сообщил на своей странице в социальной сети аким Петропавловска Булат Жумабеков.

«Уважаемые горожане! Завтра начинается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано. Всем владельцам объектов, подключенных к центральному теплоснабжению, необходимо принять меры по безаварийному подключению», - написал градоначальник.

Первым к отоплению подключат социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники. Многоэтажные жилые дома будут получать тепло по графику.

Сентябрь в этом году в регионе прохладный. Столбик термометра уже несколько дней не поднимается днем выше 10 градусов. В ближайшие сутки в регионе ожидаются заморозки.

В прошлом году отопительный сезон в Петропавловске начался 18 сентября.

